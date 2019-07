POL-OS: Bramsche – Geschwindigkeitsmessungen an der L87

Bramsche (ots) – Am Sonntag wurde von Beamten der

Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Osnabrück und des

Polizeikommissariats Bramsche eine mehrstündige

Geschwindigkeitskontrolle auf der Evinghausener Straße (L 87) in

Bramsche-Engter durchgeführt. Es sollte das Fahrverhalten der

Verkehrsteilnehmer und ggfs. Überschreitungen der dort zulässigen

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h durch Motorradfahrer und andere

Kraftfahrzeugführer überprüft werden. Es wurden insgesamt sieben

Motorradfahrer festgestellt, die mit überhöhter Geschwindigkeit

unterwegs waren. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hasbergen fuhr

mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h und hat mit einer Geldbuße und

einem Fahrverbot zu rechnen. Des Weiteren wurden vier Fahrzeuge

festgestellt, deren Fahrer sich nicht an die Geschwindigkeit gehalten

haben. Ein 30-jähriger Mann aus Osnabrück wurde mit seinem Porsche

mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen. Auch er hat eine

Geldbuße und ein Fahrverbot zu erwarten.

