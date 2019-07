IM-MV: Einladung: Eröffnung Outdoor-Camp der Landespolizei

Schwerin (ots) – Am Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 18 Uhr wird

Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa M-V, in der

Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow das

Outdoor-Camp der Landespolizei M-V eröffnen.

Das traditionsreiche Präventionsprojekt der Landespolizei wird in

diesem Jahr zum 50. Mal durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Landespolizei vorbereitet und durchgeführt. In der Zeit vom 17. bis

24. Juli 2019 werden 72 Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahre aus

verschiedenen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns an dem Camp

teilnehmen.

Das Outdoor-Camp ist für Kinder, die z.B. in Großfamilien oder

Kinderheimen aufwachsen bzw. deren Eltern finanziell nicht in der

Lage sind, ihren Kindern eine Ferienfahrt oder die Mitgliedschaft in

Sportvereinen zu ermöglichen. Auch Kinder, die Opfer von Straftaten

geworden sind, werden durch die Fachkräfte der örtlich zuständigen

Jugendämter bzw. Präventionssachbearbeiter der Kommunen ausgewählt.

Ziel des Camps ist es, den Kindern das gemeinschaftliche Miteinander

in einer Gruppe zu vermitteln.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die

Eröffnungsveranstaltung am

Mittwoch, den 17. Juli 2019, ab 18 Uhr in der Landesschule für

Brand- und Katastrophenschutz M-V, Strandstraße 12, 17213 Malchow

zu begleiten und darüber zu berichten.

Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich. Eine Voranmeldung ist

aus organisatorischen Gründen hilfreich und per E-Mail oder

telefonisch an Marie Boywitt (marie.boywitt@im.mv-regierung.de,

0385/588 2053) oder Ines Brandt (ines.brandt@im.mv-regierung.de,

0385/588 2054) möglich.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Öffentlichkeitsarbeit

Marie Boywitt

Telefon: 0385/588-2053

E-Mail: marie.boywitt@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern | Publiziert durch presseportal.de.