POL-HAM: Renitenter Ladendieb gesucht

Hamm-Mitte (ots) – Nach einem Räuberischen Diebstahl am Samstag,

13. Juli in einem Drogeriemarkt auf der Weststraße sucht die Polizei

einen Tatverdächtigen. Gegen 12 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den

Flüchtigen bei einem Ladendiebstahl. Als er ihn ansprach und

festhielt, wehrte er sich und riss sich los. Anschließend flüchtete

er in Richtung Ritterstraße. Der Flüchtige ist zirka 1,75 Meter groß

und 25 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung und einen schwarzen

Rucksack. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

