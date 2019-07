POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, tätliche Auseinandersetzung, Sachbeschädigung

Aalen (ots) – Essingen: Fahrzeug übersehen

Ein 76-Jähriger verursachte am Sonntagnachmittag einen

Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Kurz nach 17 Uhr fuhr er mit seinem VW Golf zunächst in eine

Abzweigung in der Straße Unteres Dorf, um dann rückwärts in einen

gegenüberliegenden Schrebergarten einzufahren. Dabei übersah er den

zwischenzeitlich herangefahrenen Pkw Toyota eines 43-Jährigen und

streifte diesen.

Aalen: Rund 6000 Euro Sachschaden

Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem

Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr entstand. Mit ihrem Pkw

Ford Fiesta fuhr eine 43-Jährige aus einer Tiefgarage auf die

Rötenbergstraße in Richtung Stadtmitte ein. Dabei übersah sie den aus

Richtung Heidestraße kommenden Pkw Audi eines 44-Jährigen.

Aalen: Unfallverursacher flüchtete

Gegen 14 Uhr am Sonntagmittag befuhr ein 36-Jähriger mit seinem

Pkw Ford die Ebnater Steige (L1080) bei Brastelburg. Dort kam ihm

vermutlich ein VW Golf, dessen Fahrer die Kurve „schnitt“. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 36-Jährige nach rechts aus, wobei

das Rad seines Fahrzeuges beschädigt wurde. Hinweise auf das

Verursacherfahrzeug nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240

entgegen.

Ellenberg: Unfall verlief glimpflich

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 14 Jahre alter Radfahrer bei

einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag ereignete. Gegen 18

Uhr bog ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Ford vom Ellwanger Weg in die

Gartenstraße ab. Dabei erfasste er den jugendlichen Radler, der

seinerseits ebenfalls in den Ellwanger Weg einbog. Der bei dem Unfall

entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Jagstzell: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstag

zwischen 6.40 und 14.40 Uhr einen Sachschaden von rund 700 Euro, als

er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum auf

dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Crailsheimer

Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen,

Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

Als ein 25-Jähriger seinen Pkw am Sonntag gegen 18 Uhr auf seinem

als Privatparkplatz gekennzeichneten Stellplatz abstellen wollte,

stellte er fest, dass auf dem Parkplatz ein Pkw Kia abgestellt war.

Der 25-Jährige stellte seinen Pkw daraufhin absichtlich hinter dem

Fahrzeug ab. Nachdem der 38 Jahre alte Besitzer des Kia zum Parkplatz

zurückkehrte, kam es zwischen den beiden Männern zunächst zu einem

Streitgespräch. Im weiteren Verlauf packte der 38-Jährige den

25-Jährigen am Kragen und schlug ihn mit der Hand in Gesicht. Auch

ein Bekannter des Angreifers kam hinzu und schlug mehrfach mit der

Faust zu. Der 25-Jährige erlitt hierbei vermutlich einen

Nasenbeinbruch. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich mehrere

Personen am Ort des Geschehens eingefunden, die sich allesamt mit dem

38-Jährigen solidarisierten und sich auch in die polizeilichen

Maßnahmen einmischten und störten. Der 38-Jährige selbst verhielt

sich äußerst aggressiv und störte die Befragung des 25-Jährigen. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Hund von Fahrzeug erfasst und getötet

Am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr führte ein 29-Jähriger seinen Hund

im Einmündungsbereich Oberbettringer Straße / Szekesfehervarer Straße

spazieren, als das Tier unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Dort

wurde der Hund von einem Pkw erfasst und getötet. Der Fahrer stieg

lediglich kurz aus und fuhr anschließend davon. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Pkw bzw. dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch

Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug und Carport beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr stieg

ein Unbekannter auf einen Pkw, der in einem Carport in der Deinbacher

Straße abgestellt war. Offenbar wollte der Täter über das Fahrzeug

auf den Carport steigen. Sowohl das Fahrzeug, als auch der Carport

wurde hierbei beschädigt, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro

entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.:

07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag kurz

nach 17 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 42-Jähriger seinen

Opel in der Pfitzerstraße anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige

Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der 42-Jährie sowie

seine 38-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte

Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.