POL-COE: Dülmen, Rorup, Lönsweg/ Pizza kokelt im Backofen

Coesfeld (ots) – Der Warnton eines Feuermelders weckte Bewohner

eines Mehrfamilienhauses am Lönsweg in Rorup am frühen Samstagmorgen

gegen 3.45 Uhr. Dann rochen sie Brandgeruch – und alarmierten die

Feuerwehr. Der Bewohner der Wohnung, in der der Feuermelder piepste,

hatte davon zunächst nichts mitbekommen. Die Roruper Feuerwehr

öffnete seine Wohnungstür und fand den Bewohner schlafend. Im

Backofen kokelte eine Pizza vor sich hin. Der Bewohner wurde

vorsichtshalbert ins Krankenhaus gebracht, konnte nach der

Untersuchung aber wieder nach Hauses. Sachschaden ist nicht

entstanden.

