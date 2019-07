POL-HAM: Reizgas versprüht – Polizei sucht Zeugen

Hamm-Westen (ots) – Ein bislang Unbekannter versprühte am Sonntag,

14. Juli, gegen 17 Uhr, auf einem Spielplatz an der Sachsenschleife

Reizgas und verletzte einen 14-jährigen Jugendlichen leicht. Der

Junge wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht

und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Täter entfernte sich

und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, ca. 14-17

Jahre alt, Bartträger. Er war bekleidet mit einem Jogginganzug und

einem Basecap. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der

Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (mw)

