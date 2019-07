LPI-SLF: Mofafahrer von Fahrbahn abgekommen

Lausnitz b. Neustadt (ots) – Am 14.07.2019 um 12.00 Uhr befuhr ein

Mofafahrer die B281 verbotswidrig aus Richtung Neustadt/Orla in

Richtung Pößneck. Am Abzweig Lausnitz b. Neustadt wollte er dem

nachfolgenden Verkehr das Überholen ermöglichen und fuhr auf die

Ausfahrt. Dem weiteren Straßenverlauf folgend kam er im Kurvenbereich

nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die Wiese. Dabei

verletzte sich der 67-Jährige Fahrer leicht. Am Mofa entstand

geringer Sachschaden.

