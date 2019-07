FW-Dorsten: Schwerer Verkehrsunfall „An der Wienbecke“ + + Drei Verletzte

Dorsten-Deuten, Am Roten Stein, 17:07 Uhr (ots) –

Heute kam es gegen 17:05 Uhr im Einmündungsbereich „An der

Wienbecke“ Höhe „Am Roten Stein“ zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine Person schwer und zwei weitere

leicht verletzt wurden. Zuvor waren im oben genannten Bereich zwei

Pkw miteinander kollidiert, wobei sich anschließend eines der

Fahrzeuge überschlug und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand

kam. Sämtliche Fahrzeuginsassen waren nicht in ihren Fahrzeugen

eingeklemmt und konnten die Kraftfahrzeuge aus eigener Kraft

verlassen. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung, wurde die

schwerverletzte Person einem Krankenhaus in Recklinghausen zugeführt.

Die Einsatzkräfte, die vom Löschzug Wulfen und der hauptamtlichen

Wache vor Ort waren, unterstützten die Kolleginnen und Kollegen des

Rettungsdienstes bei der Versorgung der Patienten, sicherten die

Unfallstelle vor Brandgefahren und nahmen im Anschluss auslaufende

Betriebsmittel auf. Nach den Rettungsarbeiten unterstützten die

Mitglieder des Löschzuges Wulfen mit der Drehleiter die Arbeiten der

Polizei, die vor Ort die Unfallaufnahme durchführte. Während der

Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße „An der Wienbecke“,

als Verbindung zwischen Dorsten und Wulfen, komplett gesperrt

werden.(MT)

