POL-MA: Auffahrunfall zwischen Taxi und Rettungsdienst

Schriesheim (ots) – Am Sonntagmorgen, 03:36 Uhr, befuhr ein

Fahrzeug des Rettungsdienstes (ohne Patienten) die B3 in Richtung

Norden. Der Rettungswagen fuhr einem Taxi hinterher, als dieses kurz

nach der Ortsausfahrt Schriesheim bremste, um einem Karton auf der

Fahrbahn auszuweichen. Der 25 -jährige Fahrer des Rettungswagens

bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das Taxi auf. Durch

den Unfall wurden sowohl der 56 – jährige Fahrer des Taxis, als auch

sein Fahrgast leicht verletzt. Der 28 – jährige Fahrgast wurde zur

medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch Unbekannt.

