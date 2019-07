POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 41/ 74-jähriger Motorradfahrer durch Unfall tödlich verletzt

Rötsaweiler-Nockenthal, B 41 (ots) –

Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus einem benachbarten Bundesland

befuhr mit seinem Krad als letztes Mitglied einer vierköpfigen

Motorradgruppe die B 41 von Idar-Oberstein kommend in Richtung

Birkenfeld. Zwischen den Ortslagen Rötsweiler-Nockenthal und

Oberbrombach überholte die Gruppe einen Pkw und scherte hierzu auf

die linke der beiden nach Oberbrombach führenden Fahrspuren aus. Im

Verlauf der Rechtskurve geriet der 74-jährige Kradfahrer infolge

nicht angepasster Geschwindigkeit bzw. eines Fahrfehlers auf die

Gegenfahrspur und kollidierte dort zunächst leicht mit einem

entgegenkommenden Pkw der Marke Seat und anschließend frontal mit dem

hinter dem Seat fahrenden Hyundai. Der 74-jährige verstarb noch an

der Unfallstelle. Die beiden 21-jährigen und 25-jährigen Insassen des

Hyundai wurden durch den Aufprall leicht verletzt und standen unter

Schock. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen

entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 EUR. Die B 41 war während

der Unfallaufnahme zwischen 13:50 bis 19:15 Uhr voll gesperrt.

