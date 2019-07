POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus, Bargeld und Schmuck erbeutet

Viersen (ots) – Die Geschädigten verließen am Sonntag, dem

14.07.2019, gegen 14.40 Uhr ihr Haus in Viersen auf der

Rintgerstrasse. Dazu verschlossen sie alle Türen und Fenster. Als sie

gegen 16.40 Uhr zu ihrem Wohnhaus zurückkehrten stellten sie fest,

dass einzelne Schubladen und Schränke in verschiedenen Zimmern offen

standen. Bei der genaueren Betrachtung erkannten sie, dass der oder

die unbekannten Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür

aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zu Haus verschafft hatten. Es

wurde Bargeld, Personaldokumente und Schmuck entwendet. Hinweise auf

möglichen Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen nimmt die

Polizei Viersen unter 02162/37770 entgegen.

