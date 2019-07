POL-PDKO: Wochenendbericht PI Boppard

Koblenz (ots) – Verkehrsunfallflucht Boppard-Buchholz Am Samstag,

den 13.07.2019 gegen 17:15 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen ein Verkehrsschild in Buchholz in

der Rhein-Mosel-Straße Höhe Hausnummer 6. Das Verkehrsschild knickte

durch den Zusammenstoß um. Der Fahrzeugführer flüchtete von der

Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Graffiti Hirzenach Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr meldet

ein wachsamer Anwohner der Rheinstraße in 56154 Boppard, Ot.:

Hirzenach, dass er typische spraytypische Geräusche wahrnimmt, die

aus dem Bereich der Bahnunterführung kommen. Vor Ort wird durch die

Streife festgestellt, dass unbekannte Täter frische Graffitibilder im

Bereich der Bahnunterführung aufgesprüht hatten. Die Täter waren

nicht mehr vor Ort.

Geburtstagsfeier am Sportplatz Holzfeld Während einer

Geburtstagsfeier auf dem Sportplatz in Holzfeld kam es zu

Streitigkeiten unter den Geburtstagsgästen. Es wurden insgesamt 4

Strafanzeigen aufgenommen.

Widerstand bei Einweisung ins Krankenhaus Im Rahmen einer

Einweisung in das Krankenhaus Simmern leistete eine 34-jährige Frau

erheblichen Widerstand. Letztendlich konnte sie durch 4 Beamte der PI

Boppard fixiert und anschließend mit dem RTW nach Simmern verbracht

werden. Eine Beamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

