FW Dülmen: Brennt Holzhaus in voller Ausdehnung in Ferienhaussiedlung 2 Personen verletzt

In der Nacht zum Sonntag, den 14.07.2019, kam es zu einem Feuer in

der Ferienhaussiedlung Bergflagge. Gemeldet wurde ein in Vollbrand

stehendes Holzhaus und einer unklaren Lage, ob sich noch Personen im

Gebäude befinden. Gegen 1:55 Uhr wurden daher über Funkmeldeempfänger

sowie der Sirenen die Löschzüge Dülmen-Mitte, Hausdülmen, Merfeld und

die hauptamtliche Wache sowie mehrere Rettungswagen mit dem

Einsatzstichwort Feuer 4 Menschenleben in Gefahr alarmiert.

Die erst eintreffenden Kräfte des Löschzuges Hausdülmen und des

Rettungsdienstes bestätigten den Vollbrand des massiven Holzhauses.

Umgehend konnte Situation entschärft werden, in dem die Erkundung

ergab das sich alle Personen aus dem Gebäude retten konnten.

Ebenfalls waren bereits die direkt anliegenden Wohnhäuser geräumt

worden. Anwohner und Nachbarn wurden umgehend vom Rettungsdienst

versorgt, sowie 2 Personen im weiteren Verlauf den Umliegenden

Krankenhäusern zugeführt.

Ein Löschangriff wurde von allen Seiten des Gebäudes über mehrere

Rohre unter Atemschutz sowie über die Drehleiter eingeleitet. Die

Wasserversorgung an der Einsatzstelle konnte über naheliegende

Hydranten ausreichend sicher gestellt werden. Eine starke

Rauchentwicklung sorgte für einen zeitweise hohen Bedarf an

Atemschutzgeräteträgern. Um an innenliegenden Glutnester zu kommen

wurde unter anderem die Bedachung kontrolliert geöffnet und

abgelöscht. Zusätzlich wurden durch den örtlichen Energieversorgung

die Strom- sowie Gasversorgung zum Gebäude getrennt. Um sich einen

genauen Überblick über das Gebäude zu verschaffen wurde erstmals die

neue Drohne der Feuerwehr Dülmen mit einer Wärmebildkamera im Einsatz

eingesetzt. Durch diese Luftaufklärung konnten die letzten Glutnester

erfolgreich bekämpft werden.

Während des laufenden Einsatzes wurde ein Fahrzeug des Löschzuges

Merfeld an die Feuer- und Rettungswache verlegt. Das

Löschgruppenfahrzeug stellte den Grundschutz im Stadtgebiet bis zum

Einrücken der Kräfte von der Einsatzstelle sicher.

Die Feuerwehr Dülmen war mit 56 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen

im Einsatz. Gegen 7:50 konnte der Einsatz beendet werden. Die

Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei zur Ermittlung der

Brandursache sowie Schadenshöhe übergeben.

