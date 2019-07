FW-Dorsten: +++ Gasflasche in Brand geraten. Hoher Gebäudeschaden +++

Dorsten-Altstadt, Alter Postweg, 13.07.2019, 19:45 Uhr (ots) –

Bei Eintreffen der Feuerwehr war auf dem Balkon einer

Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eine Gasflasche in Brand

geraten. Die Gäste einer Feier blieben glücklicher Weise unverletzt

und befanden sich bereits in Sicherheit vor dem Gebäude. Trotzdem kam

es vorab zu einer dramatischen Situation. Just in dem Moment als die

sie die Wohnung verlassen hatten, kam es zu einem Druckgefäßzerknall

der Flasche. Durch die Detonation wurde das Gebäude nicht unerheblich

beschädigt.

Der Angriffstrupp der hauptamtlichen Wache bekämpfte unter

Atemschutz in Brand geratene Einrichtungsgegenstände und einen Brand

unterhalb der Fassade ab. Zudem wurde die Brandwohnung noch einmal

nach möglichen Personen durchsucht. Nach einer Abschlusskontrolle mit

der Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle zur weiteren

Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz befand sich neben der hauptamtlichen Wache der Löschzug

Altstadt. (DH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dorsten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dirk Heppner

Telefon: 02362/66-3280

E-Mail: dirk.heppner@dorsten.de

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Dorsten | Publiziert durch presseportal.de.