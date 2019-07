LPI-EF: Veranstaltung „Stoned from the Underground“ – Alperstedt

Erfurt (ots) – Im Zeitraum vom 11.07.2019 bis 14.07.2019 fand die

sich jährlich wiederholende Musikveranstaltung „Stoned from the

Underground“ am Alperstedter See statt. An dem Open Air Rockmusik

Festival nahmen ca. 2500 – 3000 Besucher aus dem gesamten

Bundesgebiet, sowie dem europäischen Ausland teil. Die Veranstaltung

verlief weitestgehend störungsfrei. Lediglich eine unwetterbedingte

Räumung der Veranstaltungsfläche am 12.07.19 für die Dauer von drei

Stunden beeinträchtigte den Veranstaltungsverlauf. Im Zuge der durch

die PI Sömmerda initiierten Kontrollen des Zu- und Abreiseverkehrs

konnten diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie das

Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt und zur Anzeige gebracht

werden.

