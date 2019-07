POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Salz (ots) – Salz. Vermutlich am Freitag, dem 12.07.2019, gegen

19:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Kurzweg/Beethovenstraße zu

einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher eine Gartenmauer beschädigt

wurde. Die Eigentümer hörte zu diesem Zeitpunkt ein schleifendes

Geräusch, als würde ein Fahrzeug an einem Gegenstand entlang

streifen. Als sie sich nach draußen begab, stellte sie fest, dass

ihre Gartenmauer, welche an den Kurzweg grenzt, beschädigt war. Ein

Nachbar hatte zu diesem Zeitpunkt einen weißen LKW mit belgischem

Kennzeichen dort vorbeifahren sehen. Zeugen, die nähere Angaben zu

dem Kennzeichen, dem Fahrzeug oder zu einer Abladestelle machen

können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 9805-0)

zu melden.

