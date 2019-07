LPI-EF: Zeugen gesucht „Spendewiese“ – Sömmerda (12.07.19)

Erfurt (ots) – Am Freitagmorgen um 05:15 Uhr wurde der PI Sömmerda

bekannt, dass zwei Personen mit Fahrrädern und voll beladenen

Fahrradanhängern beim Verlassen der Kleingartenanlage „Spendewiese“

in Sömmerda, Weißenseer Straße beobachtet wurden. Beide Personen

sollen Zeugenangaben zu Folge männlichen Geschlechts und ca. 30 Jahre

alt gewesen sein. Die vermeintlichen Täter führten jeweils ein

Mountainbike mit einem Fahrradanhänger bei sich. Da eine

Diebstahlshandlung vermutet wurde, kamen unverzüglich Kräfte zur

Nahbereichsabsuche zum Einsatz. Diese verlief jedoch ergebnislos. Bei

der anschließenden Inaugenscheinnahme der Kleingartenanlage wurde

festgestellt, dass beide Zugangstore unsachgemäß geöffnet wurden. Der

entstandene Sachschaden an den Verschlusseinrichtungen wird derzeit

auf ca. 50 EUR geschätzt. Eine angegriffene Gartenparzelle konnte

bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda

unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.