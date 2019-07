POL-GT: Flüchtigen Tatverdächtigen nach Unfall mit Personenschaden schnell gestellt

Gütersloh (ots) – Rietberg (AK) – Am Samstag, dem 13.07.2019,

hatte sich gegen 18.35 Uhr an der Ringstraße im Ortsteil Neuenkirchen

ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Ein geparkter VW Golf

war beschädigt worden. Während Polizeibeamte aus Rheda-Wiedenbrück

den Verkehrsunfall aufnahmen, ereignete sich gegen 18.52 Uhr an

gleicher Stelle ein zweiter folgenschwerer Unfall: Ein 58jähriger

Rietberger, der links neben dem am ersten Unfall beteiligten am

Fahrbahnrand geparkten VW Golf stand, wurde dabei von einem Audi

erfasst, der die Ringstraße in Richtung Gütersloher Straße befuhr.

Der 58jährige wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und

kurz mitgeschleift. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer

des Audi entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle,

ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern, obwohl er von einem

Polizeibeamten mehrfach lautstark aufgefordert wurde, anzuhalten. Der

Beamte versuchte, dem Flüchtigen zu folgen, verlor ihn aber im

Bereich einer Kurve aus den Augen. Während sich Rettungskräfte und

Notarzt um den Verletzten kümmerten, wurden weitere Polizeibeamte aus

Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock zur

Fahndung nach dem Flüchtigen eingesetzt. Dies führte schnell zum

Erfolg. Das flüchtige Fahrzeug, ein dunkelgrauer Audi A 7 Sportback,

wurde etwa 300 Meter von der Unfallstelle entfernt an der Ringstraße

im Bereich der Einmündung Am Potthoff aufgefunden. Während der Wagen

auf Veranlassung der Polizei abgeschleppt werden sollte, wurde eine

männliche Person im Umfeld aufgestöbert, die sich versteckt und das

Geschehen beobachtet hatte. Dabei handelte es sich um den Halter des

Audi A 7, einen 38jährigen Rietberger. Da der Verdacht besteht, dass

er das Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung geführt hatte, wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Der 58jährige Rietberger musste in ein

Wiedenbrücker Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die den

Verkehrsunfall oder das Abstellen des PKW in der Ringstraße

beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh, Tel

05241 – 8690, zu melden.

