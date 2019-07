POL-TUT: (Albstadt) Suchaktion nach Autofahrer

Albstadt (ots) – Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, haben Beamte

während einer Streifenfahrt auf der Landesstraße 433 in einer

Linkskurve Fahrzeugspuren festgestellt, die in gerader Richtung zu

einem Erdwall führten. Bei der näheren Überprüfung fanden die Beamten

in unwegsamen Gelände einen verunfallten Opel Insignia hinter dem

Erdwall. Nach den ersten Ermittlugen war der Fahzeuglenker in der

Linkskurve von der Straße abgekommen, wobei der Wagen über den

Erdwall katapultiert wurde. Der Fahrer der Unfallfahrzeuges, der mit

dem Opel von seiner Arbeitsstelle nach Hause unterwegs war, konnte

nicht gefunden werden. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen

werden konnte, wurde das Gebiet an der Unfallstelle mit rund 150

Personen der Bergwacht, Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes

abgesucht. Bei der Suche waren auch Hundeführer der Polizei und der

Rettungshundestaffel eingesetzt. Aus der Luft wurde die Suchaktion

durch einer Polizeihubschrauber unterstützt. Trotz der großen Zahl an

Suchkräften konnte der Autofahrer nicht gefunden werden. Die

Suchaktion wurde im Laufe des Samstags unterbrochen. In den

Nachmittagsstunden des Samstags, meldete sich der Autofahrer dann

wohlbehalten und unverletzt.

