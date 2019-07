POL-NI: Kutschenunfall fordert schwer verletzte Person

Rehburg-Loccum (ots) –

Loccum (ZIE) – Ein Ehepaar (58 und 51 Jahre alt) aus Wasserstraße

unternahm am 14. Juli 2019 gegen 13.05h einen Ausflug mit einer

Geländekutsche. Hierzu befuhr man einen Witschaftsweg nördlich der

Kreisstraße 10 zwischen Wasserstraße und Loccum. Das die Kutsche

ziehende Pferd scheute plötzlich wahrscheinlich aufgrund eines

parkenden Pkw und brach aus. In der Folge verließ das gespann die

Straße und überquerte einen Straßengraben und fuhr dann in ein

angrenzendes Getreidefeld. Spätestens hier wurden beide „Passagiere“

der Kutsche abgeworfen.

Die nunmehr herrenlose Kutsche verursachte zum Glück keine

weiteren Gefahrenmomente. Das Pferd lief zurück nach hause.

Der Mann erlitt beim Sturz vom Kutschbock offenbar Frakturen im

Schulterbereich. Seine Ehegattin blieb unverletzt.

Nach einer ersten noch im Getreidefeld durchgeführten ärztlichen

Versorgung wurde der Verletzte dem Krankenhaus Nienburg zugeführt.

