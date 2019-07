LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots) – Am Samstagmorgen wurde in der Kranichfelder Straße

ein 27-jähriger Autofahrer mit 1,5 Promille angehalten. Eine

Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine

Strafanzeige folgten. Zudem wurde der Zündschlüssel sichergestellt,

um eine Weiterfahrt zu verhindern. Das alles brachte jedoch nichts,

denn am Samstagabend wurde der Mann erneut am Steuer eines Autos

erwischt. Diesmal war er zwar nüchtern, allerdings muss er sich nun

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.