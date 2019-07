POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Zu schnell in den Kreisverkehr gefahren

Zimmern ob Rottweil (ots) – Mit nicht angepasster Geschwindigkeit

ist ein 20-jähriger BMW-Fahrer am Freitag, gegen 22.50 Uhr, im

Gewerbegebiet „Inkom“ in den Kreisverkehr eingefahren. In der Folge

verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen und schanzte über

die Insel des Kreisverkehrs. Auf der Insel wurden ein Verkehrsschild

und mehrere Pflanzen beschädigt. Der neuwertige 3-er BMW des

20-Jährigen wurde erheblich beschädigt und die Höhe des Schadens auf

rund 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.