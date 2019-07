FW Norderstedt: Brand in einer Produktionshalle führt zu längerem Feuerwehreinsatz

Norderstedt (ots) –

Am Donnerstagabend, den 11. Juli 2019, kam es in Norderstedt zu

einem längeren Feuerwehreinsatz. Auf einem Betriebsgelände in der

Straße Aspelohe hatte der Fahrer eines Tanklastwagens beim Befüllen

eines Wasserstofftanks eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl

entdeckt. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Garstedt

alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die

Meldung. Das flache Satteldach einer Produktionshalle brannte im

Bereich zweier Schornsteindurchführungen eines Wasserstoffbefeuerten

Industrieofens. Betroffen war eine Fläche von rund 15 Quadratmetern.

Über tragbare Leitern wurde daraufhin umgehend ein erster

Löschangriff vorgetragen. Einsatzkräfte unter umluftunabhängigem

Atemschutz setzten dabei mit sogenannten Fognails spezielle

Löschlanzen ein, die es ermöglichen die Dachhaut von außen zu

durchstoßen und Wasser in die Dachkonstruktion abzugeben.

Auf Grund der hohen Brandlasten und einer möglichen

Brandausbreitung wurde das Alarmstichwort auf „2. Alarm“ erhöht.

Daraufhin wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Glashütte alarmiert.

Parallel gingen weitere Einsatzkräfte im Inneren der Halle und an

einer Brandwand in Stellung, um bei Bedarf auch hier direkt

eingreifen zu können.

Mit dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte wurde

zudem von außen eine zweite Drehleiter in Stellung gebracht. Der

direkte Löschangriff über das Dach mit den „Fognails“ zeigte

allerdings schnell Erfolg, so dass das Feuer rund eine halbe Stunde

nach der Alarmierung unter Kontrolle war.

Weitaus länger zogen sich jedoch die Nachlöscharbeiten hin. Um

auch die letzten Brand- bzw. Glutnester ablöschen zu können, wurde im

Inneren der Produktionshalle die Deckenverkleidung entfernt. Dazu

wurden ein Hubsteiger und mehrere Einreißhaken eingesetzt.

Einsatzende war für die letzten Einsatzkräfte gegen 22:00 Uhr.

Zur Brandursache bzw. Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr keine

Angabe gemacht werden.

