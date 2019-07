POL-TUT: (Dunningen) Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Dunningen (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein

51-jähriger Dacia-Fahrer bei einem Unfall am Freitag, gegen 14 Uhr,

auf der Landesstraße 422 zwischen Dunningen und Seedorf zugezogen.

Der 51-jährige Autofahrer war in Richtung Seedorf unterwegs und

überholte einen vorausfahrenden Lastzug. Aus noch nicht geklärten

Gründen scherte der Autofahrer nach dem Überholvorgang nicht mehr auf

die rechte Fahrspur ein, sondern fuhr auf der linken Straßenseite

weiter. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit

einem entgegenkommenden BMW einer 42-jährigen Frau. Durch die Wucht

der Kollision wurde der Dacia des Unfallverursachers rund 10 Meter

neben die Straße in ein Gebüsch geschleudert. Der 51-Jährige musste

von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und mit dem

Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die 42-jähriger

BMW-Fahrerin und ihr 8-jähriger Beifahrer wurden mit leichten

Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Zur Klärung des

Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Rottweil ein

Sachverständiger beauftragt.

