POL-DO: Offenbar betrunkene Autofahrerin wendet nach Unfall auf der B 236

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0785

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen (14.

Juli) auf der B 236 mit ihrem Fiat gegen eine Leitplanke gestoßen.

Sie wendete den stark beschädigten Kleinwagen und flüchtete entgegen

der Fahrtrichtung – bis sie nach einigen Minuten wieder zurückkehrte.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die Bochumerin gegen 5.10 Uhr zunächst

auf der autobahnähnlichen Bundesstraße in Richtung Lünen. Aus bislang

ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Ausfahrt Dortmund-Derne

die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die mittlere

Leitplanke. Ein Autofahrer erkannte die Situation und hielt am

Seitenstreifen, um Erste Hilfe zu leisten. In diesem Moment startete

die Frau jedoch den Motor des stark beschädigten Fiats, wendete und

flüchtete entgegen der Fahrtrichtung von der Unfallstelle. Der

Mitteiler reagierte sofort und meldete den Vorfall bei der Polizei.

Die 33-Jährige fuhr derweil etwa zwei Kilometer zurück in Richtung

Schwerte. Nur durch Zufall kam es dabei nicht zum Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Taxifahrer. Anschließend wendete die Frau

erneut und fuhr zurück zur Unfallstelle. Die eingesetzten Polizisten

erkannten schnell, dass die Frau ihren Wagen offenbar unter

Alkoholeinfluss fuhr und nahmen sie mit in die nächste Polizeiwache.

Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der

Bochumerin konnten die Polizisten hingegen noch nicht sicherstellen –

diesen führte die Frau gar nicht mit sich.

Gegen die Bochumerin ermittelt die Polizei nun u.a. wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

