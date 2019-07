FW-Dorsten: +++ Öl-Blasen im Kanal: Einsatz der Taucherstaffel +++

Dorsten-Altstadt, Lippetal, 13.07.2019, 13:55 Uhr (ots) –

Passanten haben am gestrigen Nachmittag auf dem Wesel-Dattel-Kanal

einen Ölfilm entdeckt und die Feuerwehr gerufen. An der Einsatzstelle

eingetroffen stiegen im Bereich einer Spundwand immer wieder

Öl-Blasen auf. Ein Feuerwehrtaucher der Taucherstaffel Dorsten fand

nach einem Tauchgang ein Zweirad am Grund des Kanalbeckens. Unter

Wasser wurde um das Motorrad eine Rundschlinge befestigt und mit dem

Kranaufbau des Wechselladefahrzeuges aus dem Wasser geborgen.

Kuriosum. Während der Bergungsarbeiten entdeckte der

Feuerwehrtaucher im Umfeld der ersten Fundstelle ein weiteres

Motorrad. Aus diesem liefen allerdings keine Betriebsstoffe mehr aus.

Es war augenscheinlich schon längere Zeit im Wasser und konnte in

Absprache mit der Wasserschutzpolizei ebenfalls geborgen werden.

Diese übernahm im Anschluss die polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die

Taucherstaffel und der Löschzug Hervest I. (DH)

