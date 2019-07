POL-AA: Milchlaster auf Autobahn umgekippt – 20000 l Milch ausgelaufen

Ellwangen (ots) – Ein 38jähriger Lkw-Fahrer befuhr am

Sonntagmorgen die A7 in Richtung Ulm. Gegen 5.50 Uhr kam der mit

24000 Liter Milch beladene Sattelzug kurz nach dem Virngrundtunnel,

aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab ins

feuchte Gras. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über das

Fahrzeug, schleuderte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der

Mittelleitplanke. Anschließend kippte der Sattelzug auf die rechte

Seite um und blieb quer auf der gesamten Richtungsfahrbahn Ulm,

inklusive Seitenstreifen liegen. In Fahrtrichtung Ulm war die

Autobahn sofort gesperrt. Die wartenden Fahrzeugführer wurden über

die Baustelle am Virngrundtunnel ausgeleitet. Der Fahrer konnte sich

selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt. Aus dem

stark beschädigten Auflieger traten insgesamt ca. 20000 Liter Milch

aus. Des Weiteren wurde die Ölwanne der Sattelzugmaschine aufgerissen

und mehrere Liter Öl traten aus. Das Öl/Milchgemisch verteilte sich

nicht nur auf der Richtungsfahrbahn Ulm, sonder auch auf der

Gegenrichtung, in Richtung Würzburg. Bis zum Ende der

Reinigungsarbeiten kam es auch in Fahrtrichtung Würzburg daher zu

Behinderungen. Die umfangreichen Bergungsarbeiten dauerten insgesamt

bis 12.30 Uhr an. Außer sechs Streifenwagen waren vor Ort auch der

Rettungsdienst aus Dinkelsbühl und die Feuerwehr aus Ellwangen im

Einsatz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 200000

Euro.

