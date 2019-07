FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert Küchenbrand

Mönchengladbach-Venn, 14.07.2019, 06:37 Uhr, Windmühlenweg (ots) –

Aufmerksame Nachbarn alarmierten am heutigen Morgen die Feuerwehr

Mönchengladbach, als sie aus einer Nachbarwohnung das Alarmsignal

eines Rauchwarnmelders hörten. Als die Feuerwehr eintraf drang Rauch

aus einem gekippten Fenster im 2. OG des Mehrfamilienhauses. Ein

Angriffstrupp der Feuerwehr verschaffte sich unter Atemschutz Zugang

zur verrauchten Wohnung und fand in der Küche einen kleinen Brand in

der Entstehungsphase vor. Schnell wurde der Brand gelöscht und die

Wohnung mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit. Zu Schaden

kam bei dem Einsatz niemand und auch die Wohnung wurde nicht weiter

in Mitleidenschaft gezogen. Durch das frühe Melden und Erkennen des

Brandes konnte eine größerer Schaden verhindert werden.

Rauchwarnmelder retten Leben und schützen auch ihr Hab und Gut!

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II

(Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache

I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein

Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst

der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

