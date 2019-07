POL-LIP: Detmold – Sachbeschädigungen an Pkw

Lippe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im

Zeitzer Weg und in der Willi-Schramm-Straße zu diversen

Sachbeschädigungen an Pkw. Unter anderem wurden Spiegel zerstört und

Reifen zerstochen.

Zeugen zu den Vorfällen und mögliche weitere Geschädigte sind

gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der

Telefonnummer 05231/609-0 zu melden.

