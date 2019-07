Lippe (ots) – Unbekannte brachen am Freitagmorgen in der

Volkwinstr. einen Firmenwagen auf und entwendeten diverse

Schneidwerkzeuge im Wert von 1600 Euro. Hinweise hierzu bitte an das

Kriminalkommissariat Detmold. Telefonnummer 05231/609-0

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Lippe | Publiziert durch presseportal.de.