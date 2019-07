POL-LIP: Kalletal – Junger Mann randaliert und verletzt Polizeibeamte

Lippe (ots) – Nach dem ein 20-Jähriger zunächst zu Hause

randalierte, steigerte er sich auf der Polizeiwache in Lemgo erneut

in seinen Aggressionen. Beim Anlegen von Handfesseln leistete er

erheblichen Widerstand gegen die Polizei und musste in eine

psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Zwei Polizeibeamte wurden

leicht verletzt.

