POL-MI: Verkehrsunfall mit beschädigter Ampel führt zu mehreren Folgeunfällen

Minden (Westfalen) (ots) –

Am Samstag, 13.07.2019, gegen 08:45 Uhr, kam es an der Kreuzung

der Portastraße zur Birne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

29-Jähriger aus Minden leicht verletzt wurde. Zu dieser Zeit befuhr

eine 76-Jährige mit ihrem Pkw VW die Portastraße aus Richtung

Innenstadt kommend in Richtung Lübbecker Straße. Zeitgleich befuhr

ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Daimler Benz die Birne in Richtung

Ringstraße. An der durch eine Lichtzeichensignalanlage (LZA)

geregelten Kreuzung fuhren beide Fahrzeugführer in den

Kreuzungsbereich hinein, so dass es anschließend zum Zusammenstoß

beider Pkw kam. Hierbei wurde der Pkw des 29-Jährigen gegen einen

Ampelmast geschleudert. Die Ampel wurde dabei aus der Verankerung

gerissen und es kam in der Folge zum Ausfall aller

Lichtzeichensignalanlagen für die Zu- und Ausfahrten der Birne. Beide

Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Die Beamten des Verkehrskommissariat haben nun

zu ermitteln, wer den Verkehrsunfall verursacht hat bzw. wer evtl.

bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich hineingefahren ist. Zeugen des

Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Minden

unter der Telefonnummer 0571/88660 zu melden.

Durch den Ausfall der Lichtzeichensignalanlagen kam es bis

Sonntagmorgen zu drei weiteren Verkehrsunfällen. Nachdem es bereits

in der Nacht zu zwei Verkehrsunfällen mit Sachschaden kam, ereignete

sich der Folgenschwerste am Sonntagmorgen gegen 07:15 Uhr. Hierbei

missachtete ein 25-jähriger Slowene mit seinem Pkw Ford die nunmehr

durch Verkehrszeichen angeordnete Verkehrsregelung und stieß, aus der

Birne kommend und in Richtung Ringstraße fahrend, mit dem

vorfahrtberechtigten Pkw eines 37-Jährigen zusammen, der mit seinem

BMW die Portastraße in Richtung Lübbecker Straße fuhr. Durch den

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der 25-jährige

Unfallverursacher leichtverletzt und mittels Rettungswagen dem

Klinikum in Minden zugeführt. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die

Lichtzeichensignalanlage erst Anfang der Woche durch eine Fachfirma

repariert werden kann, bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer im

betroffenen Bereich um besondere Vorsicht und Sorgfalt sowie

Beachtung der nun durch Verkehrszeichen angeordneten

Vorfahrtsregelung. Zusätzliche Verkehrsschilder wurden

zwischenzeitlich durch die Stadt Minden aufgestellt.

