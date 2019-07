POL-K: 190714-1-K Fahnder der EG-Fahrrad finden 26 mutmaßlich gestohlene Räder am Kölnberg

Köln (ots) –

Zivilfahnder der Ermittlungsgruppe Fahrrad haben am

Donnerstagnachmittag (11. Juli) zwei polizeibekannte Diebe (20, 41)

in Köln-Meschenich festgenommen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen in

mehreren Fällen gestohlene Fahrräder an- und verkauft zu haben. In

einer Wohnung in der Straße „An der Fuhr“ fanden die Beamten 26

mutmaßlich gestohlene Fahrräder und stellten diese sicher.

Gegen 14.30 Uhr durchsuchten die Polizisten die Wohnung. Durch

intensive Ermittlungen – der seit einigen Monaten eingesetzten

Ermittlungsgruppe – waren die Fahnder den beiden Männern auf die Spur

gekommen. Die Nachforschungen zu den Eigentümern der Fahrräder dauern

an. (mw)

