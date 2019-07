POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen die

Landauer Straße in Richtung Lambrecht. Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer

befuhr die Exterstraße in Richtung Hauptbahnhof. Unter Missachtung

der Vorfahrt fuhr der Skoda-Fahrer in die Kreuzung ein, prallt auf

den Peugeot, welcher umkippte sich mehrfach um die eigene Achse

drehte und auf der Beifahrerseite zu liegend kam. Hierbei wurden

beide Beteiligte, sowie der Beifahrer des Skodas verletzt. Der

Peugeot-Fahrer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen und die

Fahrzeuge abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 16.500 Euro

geschätzt. Da bei dem Verursacher Hinweise auf Alkohol- und

Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden konnten, wurde diesem eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

