POL-ME: Zusammenstoß mit Linienbus – Velbert – 1907076

Am Freitag, 12.07.2019, gegen 19.46 Uhr, kam es zu einem

Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus. Ein 18-jähriger

Velberter befuhr mit seinem PKW die Birther Straße bergab in Richtung

Nelkenweg. Der junge Mann bemerkte offensichtlich zu spät, dass zwei

vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt in Höhe der Einmündung

Veilchenweg anhielten. Der Mann rutschte mit seinem VW-Polo links an

den haltenden Fahrzeugen vorbei in den Gegenverkehr. Hier stieß er

mit einem entgegen kommenden Linienbus MAN frontal zusammen. Der

39-jährige Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Der

Polo-Fahrer musste durch Rettungskräfte schwer verletzt einem

Klinikum in Velbert zugeführt werden, wo er stationär verblieb. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 8.500

Euro. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW war

nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt

werden.

