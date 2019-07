POL-PDPS: Waldbrand konnte rechtzeitig gelöscht werden

Donsieders (ots) –

Am Samstagabend wurde die Polizei und Feuerwehr über einen

Waldbrand im Bereich der L498 zwischen Burgalben und Donsieders

informiert. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass mehrere

Bäume brannten und sich die Flammen bereits bis in die Baumkronen

ausgebreitet hatten. Durch die Wehren aus Donsieders und Rodalben

konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht

werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass offenbar gefällte Baumstämme

angezündet wurden und dass sich das Feuer so ausbreiten konnte.

Täterhinweise gibt es bislang keine, weswegen die Polizei

Waldfischbach-Burgalben nach Zeugen sucht, die etwas zu den möglichen

Brandstiftern sagen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.