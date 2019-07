POL-PDNR: Körperverletzung in einer Gaststätte

Almersbach (ots) – Zur Verwirklichung eines

Körperverletzungsdeliktes kam es am Sonntag, den 14.07.2019, gegen

04:00 Uhr in Almersbach, in einer Gaststätte. Nach einer verbalen

Konfrontation folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem

Inhaber der Gaststätte und einem 46 Jahre alten Besucher. Dieser

schlug dem Wirt ein Bierglas an die linke Schläfe, sodass dieser eine

Platzwunde davontrug. Die Verletzung mussten im Krankenhaus ambulant

behandelt werden. Beide Beteiligten standen erheblich unter

Alkoholeinfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

