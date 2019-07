FW Dülmen: Brennt Holzhaus in voller Ausdehnung in Ferienhaussiedlung

Dülmen (ots) –

Im Bereich Bergflagge brennt ein Holzhaus. Die Feuerwehr Dülmen

ist vor Ort. Das Feuer ist unter Kontrolle. Zwei Personen wurden

durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 1:55 Uhr wurde die Feuerwehr Dülmen mit dem Einsatzstichwort

Feuer 4 über Sirene alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte des

Löschzuges Hausdülmen, der hauptamtlichen Wache und des LZ Mitte

fanden ein in voller Ausdehnung brennendes Holzhaus vor. Anwohner und

Nachbarn hatten sich bereits in Sicherheit gebracht und wurden

umgehend vom Rettungsdienst versorgt. Ein Löschangriff wurde von

allen Seiten über mehrere Rohre unter Atemschutz sowie über die

Drehleiter eingeleitet. Die starke Rauchentwicklung sorgte für einen

zeitweise hohen Bedarf an Atemschutzgeräteträgern. Die Stadtwerke

Dülmen haben das Gebäude stromlos geschaltet. Derzeit sind

umfangreiche Nachlöscharbeiten im Gange. Insgesamt sind 56 Kräfte der

Löschzüge Hausdülmen, Mitte, Merfeld, der Hauptamtlichen Wache und

des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizei übernimmt die

Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe. Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Dülmen

Presseabteilung

Telefon: 02594/12-361

E-Mail: presse@feuerwehr-duelmen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Dülmen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Dülmen | Publiziert durch presseportal.de.