POL-HP: Birkenau: Orangefarbener Lkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Montag, 08.07.2019 kam es um 13:47 Uhr in der

Kreuzgasse zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein Lkw gegen die

Fassade eines Hauses und beschädige diese. Der Verursacher ist bis

jetzt flüchtig. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen

Lkw gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zu dem Lkw geben können,

werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252 – 7060 in Verbindung zu setzen.

