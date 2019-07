POL-WES: Hamminkeln- Brand in einem Saunaclub – Person tödlich verletzt

Hamminkeln (ots) – Am Sonntag, 14.07.2019, gegen 01:16 Uhr kam es

zu einem Brand in einem Saunaclub in Hamminkeln auf der Straße

Kesseldorfer Rott. Mitarbeiter des Saunaclubs wurden auf ein Feuer

innerhalb des Gebäudes aufmerksam. Bei Eintreffen der Feuerwehr

teilten weitere Mitarbeiter des Saunaclubs mit, dass ein männlicher

Gast vermisst würde. Bei der anschließenden Absuche des Gebäudes

durch Kräfte der Feuerwehr konnte eine leblose männliche Person in

den Räumlichkeiten des Clubs aufgefunden werden. Trotz sofort

eingeleiteter Reanimation, verstarb der Mann noch am Brandort. Noch

während der Löscharbeiten mussten drei männliche Personen, die den

Löscheinsatz massiv dadurch störten, dass sie die

Löschwasserschläuche den Feuerwehrkräften wegnahmen und sich

gegenseitig mit Wasser bespritzten, in Polizeigewahrsam genommen

werden. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an. Durch

den Brand wurde das Gebäude nahezu vollständig zerstört. Die

Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei noch

in der Nacht aufgenommen.

