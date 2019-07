LPI-SLF: alkoholisierter Fahrer gegen Mauer gefahren

Friedebach (ots) – Am 14.07.2019 in den frühen Morgenstunden

befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Ortslage Friedebach.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er gegen eine Mauer. Das

Fahrzeug kippte daraufhin um. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt

und in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,39 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Stfraßenverkehr

eingeleitet.

