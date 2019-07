LPI-SLF: Verkehrsunfall

Knau (ots) – Eine 19-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem

Opel die K 208 von Knau in Richtung Bankschenke. In einer Linkskurve

kam sie aufgrund auf die Fahrbahn gespülten Splittes nach rechts von

der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlus sich. Die Fahrzeugführerin

wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe

von 5000 Euro.

