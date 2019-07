POL-VIE: Jugendliche Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots) – Am Samstag gegen 20.00 Uhr befuhr ein 82jähriger

PKW-Führer aus Mönchengladbach in Willich die Bahnstraße aus Richtung

Münchheide kommend in Richtung Parkstraße und wollte im dortigen

Kreisverkehr nach rechts in die Korschenbroicher Straße abbiegen. Auf

dem Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß mit einer 15jährigen

Radfahrerin aus Willich, die vom Radweg der Korschenbroicher Straße

kommend nach rechts in den Kreisverkehr einfuhr. Das Mädchen kam zu

Fall und verletzte sich leicht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung

das Krankenhaus verlassen. Sie trug keinen Fahrradhelm. /UR (836)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Viersen | Publiziert durch presseportal.de.