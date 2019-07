POL-OH: schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Fulda (ots) – Am 13.07.2019, gg. 23:38 Uhr, kam es auf der B 27,

Höhe Abfahrt Neukirchen, zu einem schweren Verkehrsunfall. 2 Pkw

stießen frontal zusammen, eine Person wurde in ihrem Fahrzeug

eingeklemmt, die zweite Person wurde zunächst im Rettungswagen

behandelt und dann in ein Klinikum eingeliefert. Derzeit besteht

Vollsperrung. Über Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit noch

nichts bekannt.

Diegelmann, Polizeiführer vom Dienst

