FW-BN: Kellerbrand in Mehrparteienhaus in Bonn, Kaiser-Karl-Ring

Bonn (ots) – Am 13.07.2019 um 17:54 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn

zu einem vermeintlichen Kellerbrand alarmiert. Bei Eintreffen der

ersten Kräfte konnte eine leichte Verrauchung des Kellers sowie des

Treppenraumes festgestellt werden. Da sich noch Personen im Gebäude

aufhielten, wurde ein Trupp der Feuerwehr mit Atemluftflaschen und

einem Kleinlöschgerät zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in den

Kellerbereich und ein weiterer Trupp der Freiwilligen Feuerwehr

Bonn-Mitte, ebenfalls mit Atemluftflaschen zur Betreuung der Anwohner

und Kontrolle des Treppenraumes eingesetzt. Glücklicherweise befanden

sich keine Personen mehr im Keller. Der Brandherd konnte mittels

einer Wärmebildkamera schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Die

Brandursache ist derzeitig noch unklar, wird aber durch die

Brandursachenermittlung der Polizei untersucht. Während ihres

Vorgehens wurden die Trupps durch den Einsatz eines

Hochleistungslüfter unterstützt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen konnte die

Einsatzstelle an die Brandursachenermittlung der Polizei übergeben

werden. Im Einsatz waren 3 Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, 2

Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Mitte sowie der

Rettungsdienst und der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 29

Einsatzkräften

