POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 110

Am 13.07.2019 kam es gegen 09:35 Uhr auf der B110 ca. 1km hinter dem

Ortsausgang Usedom in Richtung Anklam zu einem Verkehrsunfall mit

zwei verletzten Personen und Sachschaden.

Der 80-jährige Fahrer eines PKW Rover fuhr auf einen verkehrsbedingt

haltenden PKW VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen PKW

Skoda geschoben.Der 80-jährige Fahrer des Rover und seine 79-jährige

Beifahrerin wurden beim dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren

medizinischen Behandlung in das Universitätsklinikum Greifswald

verbracht. Der PKW Rover und der PKW VW waren nicht mehr fahrbereit,

der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

