POL-BI: OWD in Bielefeld wegen Alleinunfall gesperrt

Bielefeld (ots) –

Am Samstag, gegen 14.45 Uhr, kam es auf dem Ostwestfalendamm in

Fahrtrichtung Brackwede zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 30jähriger Bielefelder mit

seinem BMW M6 den OWD von der Eckendorfer Straße in Fahrtrichtung A

33. Kurz nach Ausfahrt der Tunnelröhre verlor er vermutlich aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein 560 PS

starkes Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen die

Mittelschutzplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum

Stehen. Beim Fahrer wurde Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde

sichergestellt. Der Fahrer und sein 31jähriger Beifahrer aus

Bielefeld blieben unverletzt, der Pkw wurde jedoch schwer beschädigt

und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am

BMW und an der Mittelschutzplanke auf insgesamt ca. 16.000 Euro. Für

die Dauer der Unfallaufnahme und die erforderliche Reinigung der

Fahrbahn mittels Kehrmaschine der Umweltbetriebe musste der OWD für

ca. 45 Minuten in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Es kam zu

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

