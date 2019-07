FW-BO: Feuerwehr befreit Säugling aus unabsichtlich verschlossenem Fahrzeug

Bochum (ots) –

Im PKW eingeschlossener Säugling zurück in den Armen der Mutter:

In Bochum-Werne alarmierte gegen 16:30 Uhr eine Mutter die Feuerwehr,

da sich ihr PKW selbstständig verschloss, während sich der Schlüssel

noch im Zündschloss befand und so ihr acht Monate alte Säugling im

PKW eingeschlossen war. Die Feuerwehr entfernte die Seitenscheibe des

Fahrzeugs und konnte so den PKW wieder entriegeln. Anschließend

konnte das unverletzte Kind der glücklichen Mutter übergeben werden.

