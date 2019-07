POL-S: Kundgebung in der Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots) – Die Polizei hat am Samstagmittag

(13.07.2019) in der Stuttgarter Innenstadt eine Kundgebung zum Thema

„NoPolGBW“ begleitet. Bereits am Morgen vor dem Aufzug entdeckten

Polizeibeamte eine Farbschmiererei am Hauptzugang zum

baden-württembergischen Justizministerium am Schillerplatz. Mehrere

Hundert Teilnehmer versammelten sich gegen 12.00 Uhr zur

Auftaktkundgebung in der Lautenschlagerstraße. Anschließend führte

ein Aufzug über die Theodor-Heuss-Straße, die Kienestraße und die

Kronprinzstraße zum Rotebühlplatz und von dort weiter über die

Eberhardstraße, die Münzstraße und die Planie zum Schillerplatz.

Während des Aufzugs der insgesamt bis zu 1.000 Teilnehmer wurden von

den Teilnehmern mehrfach pyrotechnische Gegenstände gezündet. In der

Oberen Königstraße versuchten unbekannte Versammlungsteilnehmer einem

Passanten das Handy wegzunehmen, mit dem dieser Aufnahmen der

Demonstranten gemacht haben soll. Als die Spitze des

Demonstrationszuges gegen 14.15 Uhr auf den Schillerplatz einbog,

rannten Teile eines sogenannten schwarzen Blocks zielgerichtet in

Richtung vor dem Justizministerium Baden-Württemberg stehender

Objektschutzkräfte und drängten sie gegen die Gebäudewand am

Haupteingang. Die tumultartige Szene wurde aus der Demo heraus

genutzt, um Flaschen und Farbbeutel zu werfen. Behelmte Beamte

mussten hinzugezogen werden, um die Menschenmenge zurück zu drängen.

Dabei wurden die Beamten aus dem Schutz der ersten Reihen heraus

vereinzelt getreten. Außerdem stachen Teilnehmer unterhalb der

Gürtellinie mit Holzstangen nach den Einsatzbeamten. Ein Beamter ist

auf dem Schillerplatz auch bespuckt worden. Ein 63 Jahre alter

Versammlungsteilnehmer erstattete nach Kundgebungsende Anzeige. Er

gab an, von einer Einsatzbeamtin mit der Faust in den Bauch

geschlagen worden zu sein. Die Beamtin konnte rasch ermittelt werden

und stellte den Sachverhalt anders dar. Demnach habe sie sich

verteidigt, als der Mann ihr das dienstliche Pfefferspray entreißen

wollte. Insgesamt wurden mindestens zwei Einsatzbeamte leicht

verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 – 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Stuttgart | Publiziert durch presseportal.de.