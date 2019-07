POL-FR: Weil am Rhein: Etikettentausch aufgeflogen

Freiburg (ots) – LANDKREIS LÖRRACH

Eine Streife des Polizeireviers von Weil am Rhein wurde am

heutigen Samstagmittag zu einem Einsatz in eine Boutique des

Rheincenters gerufen. Hier hatte eine 36-jährige Georgierin mehrere

Etiketten von Bekleidungsartikeln getauscht. Der Schwindel fiel an

der Kasse auf, woraufhin die Beschuldigte durch das Personal in ein

Büro gebeten wurde. Hier wartete man auf das Eintreffen der Polizei.

Da die Ausländerin keinen Pass mit sich führte, wurde sie für weitere

Abklärungen auf das Polizeirevier bebracht. Hier wurden entsprechende

Maßnahmen zur Klärung der Identität durchgeführt. Die Frau muss sich

nun wegen mehreren Delikten gegenüber der Justiz verantworten.

